Минсельхоз допустил снижение экспорта российского зерна в 2022 году

Запланированный объем экспорта российского зерна на международный рынок в 2022 году может снизиться, если Россия не соберет урожай в 130 тонн. Об этом на заседании оперативного штаба заявил глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По его словам, изначально планировалось, что Россия поставит на мировой рынок 50 тонн зерна.

«Уже убрали около 27% площади зерновых, получили 55 миллион тонн. Это неплохая урожайность, но меньше, чем годом ранее. Работы во многих регионах начались позже из-за холодной весны», — сказал Патрушев.

Глава ведомства подчеркнул, что условия сбора зерновых на отдельных участках осложнены ветрами, высокой влажностью, дождями. Дополнительные трудности возникли из-за запрета поставок комплектующих для иностранной сельскохозяйственной техники.

«В плане достижения показателя в 130 тонн есть определенные риски, но российский рынок мы обеспечим, с этим сложности нет. Но, если не достигнем запланированные показатели, объем экспорта придется пересмотреть», — добавил министр.

Патрушев напомнил, что из-за непогоды в Индии, наводнений в Австралии и засухи в Европе предложение по продаже продовольственной пшеницы на мировом рынке снизится.

Ранее о планах поставить на мировой рынок около 50 миллионов тонн зерна заявил президент России Владимир Путин.