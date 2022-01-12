Минпросвещения запустит программу модернизации ветхих школ

Министерство просвещения запускает федеральную программу, которая нацелена на обновление школьной инфраструктуры. К 2026 году ведомство планирует отремонтировать порядка 11% школьных зданий, которые расположены на территории всей страны. Кроме того, предполагается оснастить учебные заведения защитой от террористических угроз.

Для учителей, как сообщил «Коммерсант», запланированы курсы повышения квалификации или переподготовка. Общая стоимость программы оценивается в 418 миллиардов рублей. Однако в Государственной думе уже допустили, что в реальности тех школ, которым необходима модернизация, в стране может оказаться значительно больше.

Министерство просвещения опубликовало проект новой федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Проект по капитальному ремонту средних учебных заведений поручил разработать российский президент Владимир Путин еще летом 2021 года. Тогда же он отдельно отметил, что необходимо модернизировать сельские образовательные учреждения. В результате до конца 2026 года в стране планируют отремонтировать 7,3 тысячи зданий, в которых располагаются школы.