Чебоксарская школа победила на конкурсе Минпросвещения России

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поздравил школу № 61 с победой в конкурсе Минпросвещения России. Об этом сообщил портал Infox.

По данным издания, школа победила в направлении «Проведение всероссийских творческих мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры народов Российской Федерации». Проект Интерактивного парка «Этно-Хакатон» вызвал одобрение специалистов.

«Впервые большой грант в размере 10 миллионов рублей выиграла наша чебоксарская школа № 61! <...> Качественно подготовили проект, необходимую документацию и смогли пройти в число лучших из более, чем 300 претендентов со всей России», — написал Ладыков в Instagram.