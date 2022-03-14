Минпросвещения рассказало о выдаче аттестатов школьникам из Донбасса

Дети, которые временно эвакуировались в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, получат школьные аттестаты по итогам текущей успеваемости. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По данным министерства, всего с начала временной эвакуации из ДНР и ЛНР в Россию прибыли более 13 тысяч детей. Они пошли в образовательные учреждения в 41 регионе РФ.

«Еще одна важнейшая тема — это вопросы итоговой аттестации детей. Да, тут много нюансов. Но приоритет очевиден. Совместно с Рособрнадзором мы приняли решение выдать приехавшим ребятам аттестаты по итогам текущей успеваемости», — сказал Кравцов.

В Минпросвещения подчеркнули, что во всех регионах идет прямая работа с родителями детей. Вопросы с устройством в детские сады, колледжи, организации детского отдыха удается решать системно и быстро, подчеркнули в пресс-службе.

Одним из регионов, куда прибыли жители Донбасса, стала Московская область. Сюда приехали более 1300 человек. В школы Подмосковья пошли почти 400 детей.