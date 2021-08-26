Минпросвещения призвало учителей вакцинироваться перед возвращением в школы

Школьным учителям стоит привиться от коронавируса перед началом учебного года. Однако вакцинация остается добровольной. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Так он ответил на вопрос о том, достаточно ли учителей вакцинировались от коронавируса.

«Мы все — работники системы образования — ответственны перед школьниками и их родителями. <…> Конечно, желательно провакцинироваться, защитить себя, но эта процедура добровольная», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он также заявил, что на федеральном уровне нет требования к учителям носить маски во время уроков. Каждый регион будет принимать это решение самостоятельно — исходя из актуальной эпидемической ситуации.

В Московской области продолжат проверять температуру учеников при входе в школы. При этом дистанционные занятия отменят — дети вернуться за парты. В очном формате пройдут и праздничные линейки: на них смогут прийти и родители — но только соблюдая все меры безопасности.

С начала пандемии коронавируса в мире зафиксировали более 213,2 миллиона случаев, 4,4 миллиона зараженных скончались. В России зарегистрировали 6 804 910 случаев заражения. При этом 6 073 157 пациентов выздоровели, а 178 423 — скончались.