Минпросвещения призвало восстановить в должности уволенную за стихи Хармса учительницу из Петербурга

Уволенного за чтение стихов Даниила Хармса и Александра Введенского педагога из Санкт-Петербурга Серафиму Сапрыкину нужно восстановить в правах. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Российские учителя, по словам Кравцова, живут работой и своим делом. Педагоги творчески вкладываются в развитие образовательных программ и стараются дать ученикам максимум информации, отметил он.

«Если в ответ административный работник будет включать „дубину“ по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми», — цитирует его слова ТАСС.

Кравцов также добавил, что Минпросвещения детально изучает сложившуюся ситуацию. Административным работникам, по его словам, следует проявлять более чуткое отношение к педагогам.

Днем 7 февраля стало известно, что администрация петербургской гимназии вынудила уволиться педагога Серафиму Сапрыкину за то, что она якобы читала ученикам стихи репрессированных в СССР Хармса и Введенского. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данная ситуация требует детального разбирательства.