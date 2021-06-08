Минпросвещения предложило создать цифровые профили детей с записями об их достижениях

Минспросвещения предложило создать цифровые профили для российских школьников и детсадовцев, сообщил «Коммерсант». По замыслу министерства, профили будут обязательными для поступающих в школы и в них будут фиксировать достижения ребенка.

Сопредседатель Национального родительского комитета Юрий Оболонский рассказал для радио Sputnik, что он думает об инициативе и чем она опасна.

«Если цифровой профиль будет для удобства родителей, чтобы они не переживали и автоматом записывались в очередь в тот же детский сад или школу, тогда лучше школ строить побольше, давать им профессиональные преподавательские кадры, а не заниматься „распределительной“ системой. Хотя она хороша, потому что уравнивает в правах, не дает возможности каким-то коррумпированным проявлениям быть», — считает он.

В то же время Оболонский заметил, что если с раннего возраста фиксировать «достижения» ребенка, это может привести к дискриминации и лишить часть талантливых детей многих возможностей.

«Сейчас слышится, что хотят ранжировать всех учащихся и сделать определенную сегрегацию. То есть одним можно поступать в детские сады получше, другим — похуже. Одним можно в школу для особо одаренных поступать, а другим — нет. При этом абсолютно не учитываются особенности развития ребенка. Может быть, он какое-то время сидел дома, потому что болел. Мы заранее начинаем делать какой-то искусственный отсев», — объяснил эксперт.

Оболонский отметил, что в любом случае, прежде чем внедрять нововведение, нужно обсудить его с родителями детей и спросить их мнение.