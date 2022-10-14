Минпросвещения попросило предоставить учителям отсрочки от частичной мобилизации | 360°

Общество 14 октября 2022, 11:28 Поделиться Telegram

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Viber Минпросвещения попросило предоставить учителям отсрочки от частичной мобилизации Минпросвещения обратилось в правительство с просьбой об отсрочках для учителей РИА Новости

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Минпросвещения обратилось в правительство с ходатайством об отсрочках от частичной мобилизации для школьных учителей. Об этом в комментарии ТАСС заявил статс-секретарь — замминистра просвещения Андрей Корнеев.

По его словам Корнеева, теперь министерство ждет решения кабмина и будет в дальнейшем продвигать свою инициативу.

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Замминистра добавил, что ведомство предлагает дать право на отсрочку всем педагогическим работникам, которые подпадают под критерии частичной мобилизации.

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«Здесь много зависит от того, что думают об этом Минобороны, Генеральный штаб, так что здесь дополнительно будем это обсуждать», — добавил собеседник агентства.

Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек. Речь идет в первую очередь о тех, кто имеет востребованную сейчас военно-учетную специальность и боевой опыт.

Путин позже указал на то, что объявленная частичная мобилизация показала ряд проблем в системе, их нужно анализировать и не допускать ошибок.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о новой волне частичной мобилизации в стране, сообщил RT.

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