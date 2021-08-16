Минпросвещения опровергло слухи о принудительной вакцинации педагогов школ

Принудительной вакцинации учителей школ от коронавируса не будет. Об этом объявили в Минпросвещения.

Ранее заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург заявил о необходимости вакцинации всех работников учебных заведений в стране. По его словам, учителя, которые не хотят делать прививку, должны уволиться.

В июне министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что вакцинация учителей — это дело добровольное, однако призвал коллег сделать прививку, чтобы работать спокойно. Сейчас в Трудовом кодексе РФ нет статьи, по которой педагога можно было бы уволить за отказ от прививки от коронавируса.

Эпидемическая ситуация в стране резко ухудшилась в начале лета. После этого власти регионов начали вводить новые ковидные ограничения, среди которых обязательная вакцинация работников сферы обслуживания. Эти меры ускорили темп прививочной кампании. Ранее оперштаб по борьбе с пандемией коронавируса сообщил, что медики за сутки выявили 20 765 новых случаев COVID-19. С марта прошлого года в стране зафиксировали 6 621 601 случай заражения SARS-CoV-2 в 85 регионах.