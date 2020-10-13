Минпросвещения опровергло слухи о переводе школ на постоянную удаленку

Сообщения в соцсетях о возможном переводе российских школьников на дистанционное обучение на постоянной основе — это провокация. В профильном министерстве этот вариант не рассматривают и рассматривать не собираются.

«Министерство подчеркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению. <…> Подобные сообщения — лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности», — приводит «Интерфакс» текст сообщения пресс-службы Министерства просвещения.

На горячую линию постоянно звонят родители школьников, которые хотят уточнить эту информацию. Людям рекомендовали узнавать об актуальной обстановке на официальном сайте ведомства.

В сентябре число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 в России стало расти. Из-за неблагоприятной эпидемической обстановки власти Москвы продлили школьникам каникулы и обязали столичные компании отправить на удаленку 30% сотрудников. За нарушения будут штрафовать по-крупному.

За минувшие 24 часа российские медики выявили рекордное за все время пандемии число случаев COVID-19: 13 868.