Минпросвещения обновило список школьных учебников

Учебники по кибербезопасности и финансовой грамотности вошли в список рекомендованных для преподавания в школах. Соответствующий приказ Министерства просвещения опубликован на портале проектов нормативных актов, написала «Парламентская газета».

В частности, в список вошли пособие по кибербезопасности за авторством Галины Солдатовой для 5-9-х классов и учебник «Информационная безопасность и кибербезопасность» за авторством Марины Цветковой для 7-9-х классов.

Пособие по финансовой грамотности начнут преподавать по учебникам «Основы финансовой грамотности» для 8-9-х классов и «Секреты финансовой грамотности» для 2-4-х классов.

В список новинок вошли учебники по ОБЖ «Основы военно-морской подготовки. Специальная военно-морская подготовка» Александра Шаронова для 7-8-х классов и «Основы военно-морской подготовки. Начальная военно-морская подготовка» Федора Еленина для 5-6-х классов.

С 1 сентября в российских школах будут поднимать национальный флаг и петь гимн России.