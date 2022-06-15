Минпросвещения назвало особенности поднятия флага в детских лагерях

Церемония поднятия флага в детских лагерях РФ будет проходить в несколько этапов. Об этом говорится в презентации Министерства посвещения о проведении детской летней оздоровительной кампании в 2022 году. Основную задачу доверят лучшему отряду лагеря.

«Лучший отряд выстраивается на костровой площади перед флагштоком. Командир отряда вызывает двух лучших обучающихся к флагштоку, для осуществления церемонии. Диктор объявляет о начале церемонии подъема государственного флага Российской Федерации», — говорится в материалах презентации Минпросвещения.

В ходе церемонии прозвучит гимн СССР, а после завершения процедуры будет транслироваться актуальный выпуск радиогазеты.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что с первого сентября гимн будет исполняться в начале недели во всех школах России. Кроме того, школьникам введут новый урок — «Разговоры о важном».

Также стало известно, что Минпросвещения России рассмотрит возможность введения в старших классах школ дополнительного курса по истории России. По мнению министра Кравцова, это предложение является своевременным.