Общество 07 декабря 2023, 11:50 Минпросвещения направило психологов в брянскую гимназию после стрельбы Минпросвещения: группа психологов прибудет в Брянск после стрельбы в гимназии

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Психологи и группа для работы с оперативными службами отправились в брянскую гимназию, где произошла стрельба. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

«От министерства в Брянск направили психологов и группу для работы с экстренными службами на месте», — заявили в ведомстве.

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Восьмиклассница гимназии № 5 в Брянске принесла с собой помповое ружье и открыла огонь по ученикам. По последней официальной информации, два человека погибли, в том числе стрелявшая. Еще пятеро получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, писал RT.

Главк МВД по Брянской области уточнял, что стрелявшая покончила жизнь самоубийством, ее мотивы на данный момент неизвестны. Областной Следком возбудил уголовное дело.

Обстановку в гимназии после начала стрельбы сняли на видео.