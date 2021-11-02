Минпросвещения начнет ежегодно собирать жалобы учителей

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что собирать жалобы учителей теперь планируют каждый год. Об этом сообщила «Парламентская газета».

В этом году поступило более 300 жалоб. Больше всего — из Омской области и Забайкальского края.

В первую очередь учителя выразили недовольство бюрократической нагрузкой и предложили снизить количество необходимой документации. Также поступили жалобы на низкую зарплату педагогов.

«Сбор предложений помогает нам лучше понимать ситуацию и запрос педагогов. Все письма я смотрю лично, и мы уже сделали очень многое для снижения нагрузки на учителей», — рассказал Кравцов.