Минпросвещения дало рекомендации регионам по организации каникул с 30 октября по 7 ноября

Минпросвещения порекомендовало регионам организовать в школах каникулы в период нерабочих дней c 30 октября по 7 ноября. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Во многих школах в эти дни проходят плановые каникулы, поэтому качество и полнота учебного процесса не пострадают. Там, где есть какие-то пересечения по датам, регионы должны использовать наши инструкции», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что школы должны следить за тем, чтобы у школьников было все необходимое по части учебного плана. В ведомстве отметили, что в этот период важно сконцентрироваться на защите здоровья.

Там же, где изначально каникулы проходили в другие даты, регионы должны выстроить дальнейшие учебные планы школ так, чтобы учебный процесс не пострадал.

Если будет такая необходимость, по решению учредителей школ Минпросвещения России будет организована работа дежурных групп для начальной школы со строгим соблюдением антиковидных правил и дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

В четверг стало известно, что в Подмосковье школьные каникулы продлятся с 28 октября по 7 ноября включительно. Они заменят плановые каникулы, которые должны были пройти с 15 по 21 ноября.