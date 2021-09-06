Минпромторг заявил о стабилизации цен на продукты в России

Минпромторг заявил, что ситуация с ценами в России стабильная. Среди причин представители ведомства назвали сезонность и успешную работу правительства.

«В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная. Этому способствовала и реализация поручения правительства по расширению каналов продаж: в регионах увеличивается число ярмарок, которые упрощают сбыт небольшим фермерским хозяйствам», — сказал в интервью РИА «Новости» в рамках ВЭФ-2021 статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Он заявил, что стоимость «борщевого» набора снижается благодаря новому урожаю. Однако по некоторым овощам снижение не сильное, например, по капусте. Это связано с более поздними сроками начала уборки. Также цены упали на картофель, однако сейчас эта тенденция затормозилась. Евтухов объяснил это сбором урожая в Центральной России с запозданием на три недели. Поэтому цены будут еще падать, однако из-за погодных условий в этом году, овощ уродился мелким.

Стоимость сахара и подсолнечного масла, по словам замглавы Минпромторга, стабильна. Подешевели куриные яйца.