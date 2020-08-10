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    10 августа 2020, 03:23

    Минпромторг задумался о маркировке игрушек

    Александра Каширина

    Министерство промышленности и торговли России рассматривает введение маркировки игрушек. Об этом написала газета «Известия», со ссылкой на ответ замминистра Виктора Евтухова депутату Госдумы Виктору Зубареву.

    Как отметило издание, этот вопрос будет рассмотрен на межведомственной рабочей группе ведомства по противодействию незаконному обороту продукции промышленности социально значимых товаров.

    Предполагается, что маркировка на игрушках поможет бороться с незаконным оборотом промышленной продукции. Игрушки часто ввозятся контрафактом в Россию (порядка 46% всей отрасли), при этом они часто бывают опасными для здоровья детей. Игрушки-подделки могут вызывать у них аллергию и другие хронические болезни, такие как воспаление миндалин и аденоидов, астма и астматический статус.

    Цифровая маркировка будет отслеживать движение игрушки на каждом этапе: от производителя до полки магазина. Пока она обязательна для изделий из меха, лекарств, табачной продукции, обуви, шин и покрышек, отдельных товаров легкой промышленности, фототоваров, парфюма и отдельных видов молочной продукции.

    Новости SMI.FM