Минпромторг задумался о маркировке игрушек

Как отметило издание, этот вопрос будет рассмотрен на межведомственной рабочей группе ведомства по противодействию незаконному обороту продукции промышленности социально значимых товаров.

Предполагается, что маркировка на игрушках поможет бороться с незаконным оборотом промышленной продукции. Игрушки часто ввозятся контрафактом в Россию (порядка 46% всей отрасли), при этом они часто бывают опасными для здоровья детей. Игрушки-подделки могут вызывать у них аллергию и другие хронические болезни, такие как воспаление миндалин и аденоидов, астма и астматический статус.

Цифровая маркировка будет отслеживать движение игрушки на каждом этапе: от производителя до полки магазина. Пока она обязательна для изделий из меха, лекарств, табачной продукции, обуви, шин и покрышек, отдельных товаров легкой промышленности, фототоваров, парфюма и отдельных видов молочной продукции.