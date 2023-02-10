Общество 10 февраля 2023, 19:13 Минпромторг выступил за установление доли для отечественной продукции на полках магазинов Минпромторг РФ: доля отечественных товаров в магазинах должна вырасти РИА «Новости»

Читать 360tv в

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов предложил обязать ретейлеров выделить долю для товаров отечественного производства. С таким заявлением он выступил на конференции X5 Group «Малому бизнесу — большую полку!» в пятницу, передал ТАСС.

«Наша инициатива — ввести обязанность российского ретейла иметь на полках отечественные товары в определенном количестве», — сказал он.

Реклама

По его мнению, за этим подтянутся и другие отрасли. Речь идет о производителях оборудования, комплектующих, упаковки. При этом Евтухов подчеркнул, что эти оборудования и бренды должны быть произведены в России и принадлежать гражданам РФ.

Реклама

Его идею поддержал председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Олег Малащенко. Он сообщил, что сегодня в федеральных сетях представлены продукты питания, произведенные около 50 областными компаниями.