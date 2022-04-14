Минпромторг утвердит список товаров для параллельного импорта

Минпромторг России в ближайшее время утвердит список товаров, подпадающих под параллельный импорт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минпромторгом России разработан проект приказа об утверждении перечня товаров, подпадающих под параллельный импорт, в настоящий момент идет сбор предложений по включению в перечень от федеральных органов исполнительной власти», — сказали РИА «Новости» в министерстве.

Как уточнили в Минпромторге, в перечень внесут указания на конкретные бренды. Список затронет все отрасли промышленности. В ведомстве отметили, что товары будут добавлять в документ по принципу прекращения поставок на российский рынок.

Правительство легализовало параллельный импорт в конце марта. Такое решение власти приняли для удовлетворения спроса на востребованные товары из других стран.

Ранее журналисты сообщили, что российским рынком заинтересовались индийские компании. Фирмы из Индии планируют открыть свои торговые центры на территории России. Предварительные соглашения уже заключили четыре торговых бренда.