Общество 28 июля 2023, 02:46 Минпромторг утвердил новый список товаров для параллельного импорта РИА «Новости»

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Министерство торговли и промышленности России утвердило обновленный список товаров для параллельного импорта. Об этом РИА «Новости» на полях форума «Россия − Африка» сообщил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков.

«Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст», — заявил Осьмаков.

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Замминистра пояснил, что работа над списком продолжается и новый может появиться через два-три месяца.

Минпромторг и российские производители вычислительной техники обсуждают ограничение импорта продукции более чем 20 зарубежных компаний по программам параллельного импорта. Одна из возможных причин этой инициативы — дать возможность заработать отечественным компаниям. Эксперты обсудили все плюсы и минусы такого решения.

Саммит «Россия − Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27–28 июля. На саммит приехали представители 49 из 54 африканских стран.