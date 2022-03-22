Минпромторг: цены на сахар в крупном ретейле ниже рыночных

В Минпромторге отметили, что цена на сахар в России в крупном ретейле ниже рыночной. Об этом сообщило Ura.ru в Telegram-канале.

Рынок должен регулировать цены на сахар для сохранения цепочек поставок, подчеркнул директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов.

«Наблюдаем диспаритет цен: рыночная цена сахара в крупных сетях ниже сложившейся рыночной цены. Цена должна быть рыночная, она позволяет оплачивать удорожание логистики. Это позволяет доставлять товар в любую точку страны», — отметил Кузнецов.

Днем ранее Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о снижении спроса на этот товар. Уточнялось, что объем продаж сахара в крупных российских торговых сетях за неделю уменьшился на 29%.

Сахара в российских магазинах сейчас не хватает из-за разрыва логистических цепочек, пояснил ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, дефицит этого продукта стране не грозит — его производят в достаточных количествах.

При должном хранении сахар не должен испортиться и через 20 лет. Однако врач-диетолог Наталья Круглова увидела в ажиотажных закупках большого количества сахара повод злоупотреблять сладким. Это может создать дополнительные риски для здоровья.