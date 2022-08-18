Минпромторг спрогнозировал падение цен на школьные товары

Школьные товары должны подешеветь уже в сентябре. Цены пойдут вниз после традиционного подорожания перед началом нового учебного года. Такой прогноз сделал Минпромторг.

«Ожидаем, что после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года цены на школьные товары пойдут на спад уже в сентябре», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы министерства.

Как уточнили в Минпромторге, в июле 2022 года учебники подорожали на 18% по сравнению с июлем 2021 года. Школьные рюкзаки стали стоить дороже на 10%, а наборы фломастеров — на 17%.

Стоимость школьных брюк в среднем увеличилась на 13%, а сорочек для мальчиков — на 16%. Платья из полушерстяных тканей стали стоить дороже на 6%, а юбки подорожали на 8%. За блузки для девочек родителям приходится платить больше на 9%.

Ранее стоимость набора первоклассника подсчитал Росстат. Базовый набор в 2022 году обойдется родителям мальчика в 22,3 тысячи рублей. За принадлежности для девочки придется отдать 26,8 тысячи рублей. В школьный набор входят одежда, обувь, канцелярские и другие необходимые принадлежности.