Минпромторг сообщил, когда ситуация с поставками бумаги стабилизируется в России

Вопрос с поставкой офисной бумаги в России решится к середине апреля. Российские производители полностью смогут покрыть спрос на эту продукцию, дефицита не ожидается. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

«Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к середине апреля, объясняет Минпромторг», — сказано в официальном Telegram-канале «Объясняем.рф» со ссылкой на ведомство.

В Министерстве напомнили, что в России сейчас работают три крупных производителя офисной бумаги. Они обеспечивали продуктом не только внутренний рынок, но и продавали его и за рубеж.

В Минпромторге пояснили, что из-за сложившейся ситуации с санкциями и логистикой при доставке импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов провели перестройку технологического процесса. Специалисты нашли новое решение для производства.

В ведомстве подчеркнули, что российские производители полностью закрывают потребности внутреннего рынка офисной бумаги, поэтому недостатка никто испытывать не будет. Ранее в Минпромторге говорили, что ситуация с поставками офисной бумаги придет в норму к концу марта.