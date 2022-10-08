Минпромторг: нет причин ограничивать продажу в Крыму | 360°

Общество 08 октября 2022, 16:21 Поделиться Telegram

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Viber Минпромторг: нет причин ограничивать продажу в Крыму Минпромторг РФ: Крым полностью обеспечен продовольствием freepik

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Крым и Севастополь полностью обеспечены продовольствием, необходимости вводить ограничения на розничную продажу нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли России.

«Минпромторг России не видит необходимости в введении каких-либо ограничений на розничную продажу товаров в Республике Крым и Севастополе — регионы полностью обеспечены продовольствием, товарные запасы находятся на достаточном уровне», — говорится в сообщении.

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Таким образом ведомство хочет избежать спекуляций, чтобы в период повышенного, эмоционально обусловленного спроса товары в большом объеме не приобретались одним покупателем, чтобы их потом не перепродавали по завышенным ценам.

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Минтранс сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту организуют к 20:00 вечера. В РЖД также сообщили, что пассажиров четырех поездов в Крым, перенаправленных в Анапу, разместят в гостиницах и обеспечат водой и дополнительным питанием.

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