Минпромторг: россиян не оставят без одежды

Обстановка на российском рынке не предполагает дефицита одежды. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он заявил, что в России нет предпосылок для подобных ситуаций. Его слова опубликовал ТАСС.

«Называются какими-то международными или английскими словами, а по факту это российские бренды, производятся в России и поставляются еще за рубеж. Поэтому компетенций у нас достаточно, и каких-то перебоев в этом направлении мы не предвидим», — сказал Мантуров.

ТАСС сообщил, что ранее глава Минпромторга заявлял об отсутствии ажиотажного спроса на одежду и обувь. Прекращение деятельности некоторых зарубежных брендов, по мнению Мантурова, не является поводом для проблем с приобретением данного типа товаров. Он сказал, что уход импорта и рост цен на западные товары станет преимуществом для развития отечественного швейного производства.

Также Мантуров ранее заявлял, что еще ни одна международная компания не заявила об уходе из РФ навсегда.

«О таких заявлениях, что хлопнули дверью и ушли, нам неизвестно», — сказал он.