Минпромторг РФ поддержал программу фудшеринга по раздаче продуктов малоимущим

Власти готовы помочь малоимущим в России при помощи программы фудшеринга. Раздачу продуктов с истекающим сроком годности и отмену НДС на эти операции для магазинов поддержали в Минпромторге РФ, сообщили «Известия».

«По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около одного миллиона тонн продовольствия в год», — объяснили в министерстве.

Развитие фудшеринга обсудят с Федеральной налоговой службой, так как он предполагает освобождение от НДС. Именно из-за налога магазинам выгодней списывать товары, а не раздавать.

Программа не только поможет поддержать малоимущих, но и сократить количество отходов. По данным Минэкономразвития РФ, каждый год в России образуется более 17 миллионов тонн пищевых отходов.