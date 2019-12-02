Минпромторг решил обсудить запрет детского шампанского

Идея об ограничении продажи в России детского шампанского и сигарет нашла поддержку в Минпромторге. В министерстве предложили обсудить ее с другими ведомствами, бизнесом и экспертами.

Соответствующий ответ на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова дал глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщило РИА «Новости».

Чтобы ввести законодательный запрет или другое ограничение, заметил Мантуров, нужны научные, аналитические и статистические данные. Они должны подтвердить, что проблему невозможно урегулировать иным способом. Такие данные у Минпромторга отсутствуют.

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В министерстве заметили, что поднятый вопрос имеет важное значение, поэтому идею об ограничении продажи детского шампанского и сигарет стоит обсудить дополнительно. Привлечь к дискуссии Мантуров предложил Минсельхоз‚ Минздрав, Минфин‚ ФАС и Минпросвещения, а также представителей предпринимательского и экспертного сообщества.

Ранее Милонов заявил, что детское шампанское и сигареты формируют у детей лояльное отношение к взрослым «прообразам» товаров, хоть и не содержат в себе ни алкоголя, ни никотина.