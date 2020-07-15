Минпромторг разработает стандарт для школьной формы

В стандарте пропишут требования к пиджакам, брюкам, сарафанам и другим элементам одежды. Также планируется утвердить методику и параметры испытаний формы.

Новую форму хотят сделать «дышащей», для этого особое внимание будет уделяться материалу подкладки и верху ткани. Также в стандарте пропишут требуемую прочность ткани, стойкость к истираемости и сохранение размеров одежды после стирки.

Стандарт будет добровольным для исполнения, однако заказчики смогут ссылаться на него при размещении заказов на госзакупках.

В пресс-службе Минпромторга отметили, что сегодня законодательством не предусмотрено понятие школьной формы, «поэтому в продаже присутствует одежда, по своим характеристикам соответствующая вещам для эпизодической носки». А форма носится постоянно, поэтому должна соответствовать другим требованиям.

Ранее стало известно, что во всех российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц.