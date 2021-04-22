Минпромторг рассказал, когда на улицы России выйдут автобусы на водороде

Первые автобусы на водородном топливе появятся в России в 2024 году. Прототипы буду созданы уже к концу этого года.

«В рамках исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина запланировано создание прототипа городского автобуса на водородных топливных элементах уже до конца 2021 года и начало опытной эксплуатации в 2024 году», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минпромторга РФ.

Для массового внедрения автомобилей на водородном топливе будет возможно лишь после того, как в России массово построят специальные заправочные станции.

В пресс-службе министерства отметили, что создание транспортных средств на водородных топливных элементах считается перспективном для России направлением, которое учитывает климатические особенности страны.

Президент России Владимир Путин ранее поставил правительству задачу создать городской транспорт на водородном топливе к 2023 году. Разработку уже начала компания «КамАЗ». Представители организации заявили, что автобус создадут уже в этом году и начнут тестовые испытания. Также в производстве числятся грузовики на водороде.