Общество 14 августа 2023, 04:07 Минпромторг раскритиковал проект по указанию цен товаров за килограмм и литр Freepik

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Министерство промышленности и торговли выступило против указания цен на товары за круглые единицы, такие как килограмм или литр. Об этом сообщили «Известия».

Как отметили в ведомстве, рынок столкнется с расходами для пересчета веса и объема продуктов, а это негативно повлияет на стоимость товаров. Минпромторг раскритиковал инициативу в письме Государственно-правовому управлению президента РФ.

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В ведомстве выразили уверенность, что реализация проекта будет неудачной. Для некоторых продуктов подобный подход совершенно не применим. Например, для кофе, чая, жевательной резинки, чипсов и многих других товаров.

Ранее в России предложили указывать стоимость на продукцию за круглую единицу меры. По словам авторов инициативы, это решение поможет избежать случаев, в которых продавцы снижают вес товара, но сохраняют стандартный размер упаковки, чтобы не менять цену.

Ранее Минпромторг утвердил обновленный список товаров для параллельного импорта. По словам заместителя главы ведомства Василия Осьмакова, над списком продолжают работать и через два-три месяца может появиться новый перечень.