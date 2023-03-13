Общество 13 марта 2023, 22:48 Минпромторг призвал начать обязательную маркировку БАДов Минпромторг: обязательная маркировка БАДов в России может начаться с 1 октября freepik

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Заместитель главы Минпромторга Екатерина Приезжева озвучила сроки появления обязательной маркировки биологически активных добавок в России. Ее планируют ввести с 1 октября 2023 года, сообщило РИА «Новости».

Ведомство уже подготовило проект постановления о введении обязательной маркировки. В нем будет предусмотрено несколько этапов. С 1 сентября 2023 года введут регистрацию в информационной системе маркировки, а с 1 октября — обязательную маркировку производителями и импортерами.

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С 1 марта 2024 года предполагается введение обязательной фиксации кода при торговле в розницу. Отслеживание поштучно планируется реализовать к 1 сентября 2025 года. Таким образом, на внедрение отведут два года, уточнила Приезжева.

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Ранее Министерство промышленности и торговли России пополнило список для параллельного импорта машинами ряда иностранных марок. Среди них оказались Mazda, Renault, Ford, Peugeot, Opel. Документы направили для утверждения в Министерство юстиции РФ.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» выступила с инициативой добавить эти автомобильные бренды в перечень, чтобы увеличить параллельный импорт.