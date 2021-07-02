Министерство промышленности и торговли Российской Федерации призвало металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали. Это должно позволить увеличить поставки кислорода в больницы.

С таким предложением выступил первый замминистра промышленности Василий Осьмаков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух инсайдеров, близких к участникам совещания.

«В связи с ростом количества заболевших коронавирусом и потребности в кислороде Минпромторг предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности его производителей, чтобы они снизили отгрузку технического кислорода и могли увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранения», — сообщили источники.

Ведомство, по данным издания, уже отправило крупнейшим металлургическим предприятиям письма с просьбой предоставить сведения об объемах закупки технических газов. Минпромторг предупредил организации, что контракты могут быть пересмотрены из-за стремительного сокращения объемов произведенного медицинского кислорода.