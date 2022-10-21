Минпромторг пресек распространение бренда косметики Lamel, поддерживающего терроризм | 360°

Общество 21 октября 2022, 17:50 Минпромторг пресек распространение бренда косметики Lamel, поддерживающего терроризм Минпромторг: из-за поддержки террористов косметика Lamel больше не продается в России

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Торговые сети прекратили сотрудничество с косметическим брендом Lamel Professional из-за его поддержки терроризма. Об этом сообщил Минпромторг России, передал ТАСС.

Как отметили в ведомстве, хозяйствующие субъекты самостоятельно определяют свою торговую политику. Министерство только разослало бизнесам сообщение о действиях бренда, а большинство сетей уже сами решили расторгнуть с ним отношения.

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Так, с Lamel Professional прекратили сотрудничество Алькор и Ко» («Л’Этуаль»), «АромаЛюкс» («Рив Гош»), «Вайлдберриз» (Wildberries), «Интернет Решения» (Ozon), «Купишуз» (Lamоda), «Сефора Рус» («Иль де Ботэ»), Сбер («СберМаркет» и «СберМегаМаркет»), «СДЭК.Маркет» (CDEK.Shopping) и «Яндекс» («Яндекс.Маркет»).

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Ранее британский бренд украинского происхождения Lamel Professional сделал публикации в социальных сетях на тему теракта на Крымском мосту. В посте подписчиков поздравили «С днем хлопка» и рассказали, как рисовать стрелки, похожие на взрыв. Потом в их склад в Киеве прилетела ракета.