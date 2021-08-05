Минпромторг предупредил о риске дефицита иммуноглобулина в России

Минпромторг начал получать сообщения из регионов о нехватке иммуноглобулина — препарата, который жизненно необходим для людей с первичным иммунодефицитом. Без нужной терапии пациентов может погубить даже обычная простуда.

Дефицит препарата отмечают пациенты в 80% регионов. Среди них Санкт-Петербург, Кубань, Приморский край, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Астраханская, Воронежская области, Башкирия и Чувашия, сообщила газета «Известия».

По данным Минпромторга, возникновение дефектуры иммуноглобулина в России происходит в связи с низкой предельной отпускной ценой, а также из-за недостаточного количества и высокой стоимости плазмы крови, которая нужна для его производства.

Пока нехватку препарата Минпромторг закрывает вместе с отечественными производителями, подчеркнули в ведомстве.

Наличие проблемы отметили и в Обществе пациентов с первичным иммунодефицитом (ОППИД). Организация уже обратилась к сопредседателю центрального штаба ОНФ Леониду Рошалю, попросив как-то закрыть вопрос с поставками иммуноглобулинов в Россию.

«Вопрос непростой. Занимаемся. Подключили созданный президентом фонд „Круг добра“. Ждем ответа. Вопрос на контроле», — заявил в ответ Рошаль.

По словам председателя ОППИД Антона Емелина, они обращались и Росздравнадзор. Ведомство заявило, что направило письма в Минздрав и Минпромторг. В итоге ответов нет, а ситуация становится только хуже. С начала года по июнь розничные продажи и госзакупки препарата упали на 19% по сравнению с прошлогодним периодом.

Если обратиться к сайту госзакупок, можно увидеть, что с апреля только 26% от всех проведенных аукционов были признаны состоявшимися. Главная причина срыва — отсутствие предложений от поставщиков, заключил Емелин.