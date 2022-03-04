Минпромторг предупредил европейских аграриев о последствиях санкций против России

Аграрии в Европе и других странах могут остаться без российских удобрений из-за саботажа поставок иностранными логистическими компаниями. Это создает риски неурожая и нехватки продовольствия для Западной и Восточной Европы, Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, предупредили в Минпромторге РФ.

В ведомстве отметили, что из-за стремительного роста мировых цен на газ многие заводы сократили производство удобрений, что только повысило востребованность российской продукции на глобальном рынке. Плюс минеральные удобрения, которые производят в России, можно применять для любых типов почв без риска их загрязнения. Заместить их сегодня крайне сложно либо вообще невозможно, подчеркнули в пресс-службе.

По мнению представителей министерства, сбои в отгрузках удобрений могут напрямую повлиять на национальную безопасность некоторых стран и вызвать дефицит продовольствия для сотен миллионов жителей уже не в столь отдаленном будущем.

Из-за рисков, связанных с работой иностранных логистических операторов, Минпромторг рекомендовал производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт. Такая мера будет действовать, пока перевозчики не возобновят нормальную работу и смогут дать гарантии выполнения экспортных поставок в полном объеме.

«Отдельно хотим подчеркнуть, что все потребности российских аграриев в минеральных удобрениях полностью обеспечиваются как по объему, так и по всему необходимому ассортименту», — заключили в министерстве.