Минпромторг предложил запретить экспорт древесины в страны Запада

Министерство промышленности и торговли России считает, что нужно запретить экспорт древесины в страны, которые признаны недружественными. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Запрет коснется сырья для изготовления бумаги и фанеры. Он будет касаться США и стран Европейского союза.

«Это позволит гарантированно обеспечить потребности внутреннего рынка в доступном сырье, а также стимулировать дальнейшее увеличение глубины переработки древесины внутри страны», — сообщили в ведомстве.