Минпромторг РФ подготовил проект создания конкурентоспособной продукции авиационной промышленности. Ведомство надеется, что он будет включен в стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года. Министерство рассчитывает, что до 735 новых гражданских самолетов будет выпущено в 2021–2030 годах при финансировании 1,84 триллиона рублей.

О проекте написала газета «Коммерсант» со ссылкой на документ, датированный 28 мая. Предполагается, что 244 миллиарда рублей выделят из федерального бюджета для финансирования проекта. При этом 79,48 миллиарда уже предусмотрены, а 165 миллиардов рублей могут выделить в 2025–2030 годах. Почти 1,6 триллиона рублей, по задумке Минпромторга, должны быть получены из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Глава Минфина Антон Силуанов в июне заявлял, что его ведомство готово согласиться с финансированием из ФНБ нестандартных, но важных для государства проектов при условии возврата инвестиций. Он не исключил, что выделение средств может происходить на более мягких, чем для инфраструктурных проектов, условиях. В качестве примера министр привел проекты ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в Ростех).

«Мы можем использовать средства ФНБ, например, при доработке наших самолетов, почему нет. ОАК требует денег, даем деньги на проект, чтобы подготовить к промышленной сборке, предположим, МС-21. Проект длинный по времени реализации. Могут быть использованы средства ФНБ? Могут. Под обычные условия сможет взять ОАК средства ФНБ? Не сможет. Поэтому логика такая: мы можем направлять в такие нестандартные для ФНБ проекты, но важные для реализации стратегических инициатив», — пояснял Силуанов. Его процитировал «Интерфакс».

По итогам реализации плана, разработанного Минпромторгом, загрузка гражданского сегмента предприятий авиапромышленности должна достичь 80–90%. Цель программы — вывести на рынок такие самолеты, как МС-21, Ил-114, Байкал» (ЛМС-901),L-410 Sukhoi Superjet 100,а также пять типов вертолетов.