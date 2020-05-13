Минпромторг предложил проверить условия эксплуатации аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М»

Один из аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М» стал причиной пожара в петербургской больнице. Теперь технику этой марки не используют в России, а Минпромторг предложил проверить не только сами аппараты, но и условия их использования.

«Мы полностью согласны с коллегами из Росздравнадзора, заявившими о том, что проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минпромторга.

В свою очередь, производитель «АВЕНТА-М» концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) заявил, что не будет комментировать произошедшее возгорание до завершения проверок. При этом в компании отметили, что рассматривается несколько версий причин случившегося.

«Мы заинтересованы в скорейшем завершении проверок и установлении истинных причин произошедшего», — сказали в концерне.

Сотрудники КРЭТ заверили, что главный приоритет компании — производство медицинского оборудования, соответствующего стандартам качества и безопасности.

Ранее Росздравнадзор остановил обращение аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М» в России. Причиной такого решения стал пожар, вспыхнувший утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Возгорание началось в реанимации, где лечили пациентов с COVID-19. В результате ЧП погибли пять человек. Сейчас следователи занимаются расследованием дела.