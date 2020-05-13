Минпромторг предложил проверить условия эксплуатации аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М»
«Мы полностью согласны с коллегами из Росздравнадзора, заявившими о том, что проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минпромторга.
В свою очередь, производитель «АВЕНТА-М» концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) заявил, что не будет комментировать произошедшее возгорание до завершения проверок. При этом в компании отметили, что рассматривается несколько версий причин случившегося.
«Мы заинтересованы в скорейшем завершении проверок и установлении истинных причин произошедшего», — сказали в концерне.
Сотрудники КРЭТ заверили, что главный приоритет компании — производство медицинского оборудования, соответствующего стандартам качества и безопасности.
Ранее Росздравнадзор остановил обращение аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М» в России. Причиной такого решения стал пожар, вспыхнувший утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Возгорание началось в реанимации, где лечили пациентов с COVID-19. В результате ЧП погибли пять человек. Сейчас следователи занимаются расследованием дела.