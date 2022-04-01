Минпромторг предложил отказаться от чеков в магазинах

Минпромторг предложил снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки. Такая мера помогла бы сократить расходы бизнеса, поскольку сейчас выросли затраты сетей на ленту для касс.

С таким предложением заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов обратился в ФНС.

Инициатива предполагает, что чек в бумажном или электронном виде покупатель сможет получить только по просьбе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо Евтухова.

С новыми ценами компаниям нужно будет тратить дополнительно на обязательные бумажные чеки до 30 миллиардов рублей в год.

В ФНС изданию сообщили, что одна из основных целей кассовой реформы — это защита интересов бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто сокращает свои издержки за счет уклонения от уплаты налогов. «Предложения, которые создают условия для уклонения от полного учета выручки, в том числе за счет невыдачи чека покупателям, могут привести к всплеску нечестной и несправедливой конкуренции в бизнесе», говорится в материале.

В среду, 30 марта, российские власти разрешили параллельный импорт зарубежных товаров для удовлетворения внутреннего спроса без разрешения правообладателя. Министерство промышленности и торговли определит перечень конкретных товаров, которые можно ввозить в страну с помощью механизма параллельного импорта.