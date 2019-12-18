Минпромторг предложил ограничить доступ детей к никотиновым смесям

Минпромторг предложил ограничить доступ несовершеннолетних к продукции с никотином. Снюс уже запрещен в России, но на рынке стали появляться его бестабачные аналоги.

Минпромторг России принимает активное участие в работе по формированию позиции правительства РФ о регулировании оборота и потребления никотина различными способами и считает необходимым оградить несовершеннолетних от потребления никотинсодержащей продукции Пресс-служба Минпромторга.

Ведомство предлагает включить соответствующие поправки в законопроект о регулировании оборота и потребления электронных курительных изделий. Этот документ принят в первом чтении депутатами Госдумы и поддержан правительством. Сейчас профильный комитет работает над поправками.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга РИА «Новости», ограничение на доступ к никотину могут прописать уже при подготовке этих поправок.

Дискуссия о никотинсодержащих смесях возобновилась после волны отравления детей. Власти Башкирии и Пензенской области призвали продавцов убрать никотиновые смеси с прилавков.