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    21 октября 2021, 08:50

    Минпромторг предложил легализовать продукцию из конопли

    РБК: Минпромторг предложил узаконить выпуск продукции из технической конопли

    Александр Блинов

    Минпромторг готовит поправки к законодательству, которые выведут производство продукции из технической конопли из серой зоны. Это позволит избежать претензий МВД, сообщил РБК.

    Минпромторг предложил легализовать продукцию из конопли

    Ведомство собирается расширить список сортов наркосодержащих растений, которые можно выращивать в промышленных целях. Минпромторг намерен уточнить определение технической конопли. Это необходимо для того, чтобы обеспечить предприятиям правовые условия для работы и избежать нарушений в сфере контроля за оборотом наркотиков.

    Гендиректор «Смарт Хемп» Максим Уваров отметил, что в законодательстве нет четкого обозначения наркотической и ненаркотической конопли. Он заявил, что в промышленных целях можно выращивать растение с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) до 0,1%. Но к вводу в оборот продукции из конопли могут возникнуть вопросы у правоохранителей, так как в законе нет четко прописанных процедур. Уваров считает, что для растений с содержанием ТГК до 0,1% нужно применять термин «конопля», а выше 0,1% — «марихуана».

    В 2018 году сообщалось о возможной легализации выращивания опиумного мака в России.