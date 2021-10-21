Минпромторг предложил легализовать продукцию из конопли

Минпромторг готовит поправки к законодательству, которые выведут производство продукции из технической конопли из серой зоны. Это позволит избежать претензий МВД, сообщил РБК.

Ведомство собирается расширить список сортов наркосодержащих растений, которые можно выращивать в промышленных целях. Минпромторг намерен уточнить определение технической конопли. Это необходимо для того, чтобы обеспечить предприятиям правовые условия для работы и избежать нарушений в сфере контроля за оборотом наркотиков.

Гендиректор «Смарт Хемп» Максим Уваров отметил, что в законодательстве нет четкого обозначения наркотической и ненаркотической конопли. Он заявил, что в промышленных целях можно выращивать растение с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) до 0,1%. Но к вводу в оборот продукции из конопли могут возникнуть вопросы у правоохранителей, так как в законе нет четко прописанных процедур. Уваров считает, что для растений с содержанием ТГК до 0,1% нужно применять термин «конопля», а выше 0,1% — «марихуана».

В 2018 году сообщалось о возможной легализации выращивания опиумного мака в России.