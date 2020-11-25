Минпромторг предложил фуд-кортам в пандемию обслуживать посетителей за столиками

Министерство промышленности и торговли предложило российским регионам по-новому организовать работу фуд-кортов в торговых центрах. Например, обслуживать посетителей за столиками. Об этом говорится в письме врио директора департамента развития внутренней торговли Александра Лифинцева.

Документ оказался в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердили собеседники издания на рынке торговой недвижимости, в розничной компании и одной из областных администраций.

Минпромторг считает, что надо принять новый регламент работы фуд-кортов в торговых центрах «на время ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции». За основу можно взять документ, разработанный Российским союзом торговых центров (РСТЦ) и компаниями IKEA и «Мега».

Посетителей предлагают обслуживать за столиками. Заказы будут принимать сотрудники общепита. Другой вариант: люди могут выбрать и оплатить еду с помощью электронного меню.

Для каждого кафе на территории фуд-корта должны выделить отдельные зоны. Расстояние между ними должно быть не менее полутора метров. Также безопасную социальную дистанцию нужно обеспечить и между посетителями. На каждого человека должно приходиться как минимум четыре квадратных метра. Если же фуд-корт уже заполнен, то доступ к нему надо временно закрыть. Чтобы снизить посещаемость таких мест, можно запретить там проводить развлекательные мероприятия.

Кроме того, в каждом заведении нужно установить прозрачные защитные экраны. Клиент и сотрудник должны общаться только через них. Столы и подносы после посетителя необходимо обрабатывать антисептиком.

Из-за эпидемии коронавируса в некоторых регионах ограничили работу ресторанов, кафе и других мест общественного питания. В Москве такие заведения должны быть закрыты с 23:00 до 06:00.