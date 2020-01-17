Минпромторг: после внедрения маркировки лекарства не подорожают

Цыб напомнил, что в конце прошлого года в действующее законодательство были внесены соответствующие поправки.

Согласно постановлению правительства, внедрение маркировки должно осуществляться поэтапно до первого июля 2020 года.

Поэтому, по словам замминистра, работа ведется в плановом режиме со всеми органами исполнительной власти, которые в этом задействованы, на этапах обращения лекарственных препаратов по всей цепочке их обращения.