Общество 05 сентября 2022, 04:13 Поделиться Telegram

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Viber Минпромторг попросили ввести пошлины на мебель из недружественных стран АМДПР попросила ввести пошлины на мебель из недружественных стран Unsplash

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Для недружественных стран попросили ввести пошлины на ввоз из мебели и сырья для ее изготовления. Такое обращение Минпромторг получил от Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

Как пояснили в организации, санкции привели к росту логистических расходов у компаний лесопромышленного комплекса (ЛПК). Некоторые экспортные направления полностью закрылись. Ввод пошлин позволит российским производителям сэкономить десятки миллиардов рублей.

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«Российская мебель ни по дизайну, ни по качеству продукции, гарантийным срокам, использованию материалов, по технологичности не уступает ведущим западным образцам. По объему производства мы можем легко насытить весь внутренний рынок, и еще останется для экспорта», — процитировали «Известия» президента АМДПР Александра Шестакова.

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В своем обращении ассоциация предложила установить для недружественных стран пошлины в размере 60%, а для всех остальных — 10%. В Минпромторге заявили, что сотрудники ведомства рассмотрят письмо в установленном порядке.

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