Общество 15 марта 2023, 09:28 Минпромторг попросил освободить от призыва востребованных работников ВПК Минпромторг отправил в Минобороны список работников ВПК для освобождения от призыва РИА «Новости»

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Министерство промышленности и торговли направило в Минобороны список работников ОПК призывного возраста, которые участвуют в выполнении гособоронзаказа (ГОЗ). Этим людям попросили дать отсрочку от весеннего призыва на службу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«Минпромторгом России в адрес Минобороны России направлен список с перечнем конкретных особо востребованных работников организаций ОПК призывного возраста, который в настоящее время отрабатывается», — сообщили в министерстве.

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Межведомственная комиссия (МВК) по брони намерена в ближайшее время оптимизировать подход к формированию списка категорий работников, которые могут получить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. При этом должны учитываться интересы ОПК и Минобороны РФ.

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Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призыв в армию весной 2023 года пройдет по старым правилам. По его словам, инициативу о повышении призывного возраста нижняя палата парламента рассмотрит в ближайшие месяцы.