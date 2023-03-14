Важное 14 марта 2023, 16:55 Минпромторг подготовил список приоритетных профессий по отсрочке от службы Путин: Минпромторг подготовил список приоритетных профессий по отсрочке от службы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минпромторг уже подготовил для министерства обороны России список приоритетных профессий по отсрочке от службы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время беседы с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.

«С точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала Минпромторг подготовил для Минобороны соответствующий список профессий. Они сейчас в диалоге между собой должны определиться», — отметил глава государства.

Реклама

Ранее Путин заявил, что в России наметилась тенденция на повышение реальных заработных плат. Он отметил, что пока она слабая, но все-таки рост уже есть.

Реклама

Кроме того, глава государства подчеркнул, что по итогам 2022 года Россия смогла укрепить собственный экономический суверенитет, опровергнув все прогнозы западных специалистов в неминуемом финансовом кризисе. Путин напомнил, что внутренний валовый продукт России снизился всего на 1,2%, а безработица осталась на очень низком уровне.