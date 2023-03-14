14 марта 2023, 16:55
Минпромторг подготовил список приоритетных профессий по отсрочке от службы
Путин: Минпромторг подготовил список приоритетных профессий по отсрочке от службы
Минпромторг уже подготовил для министерства обороны России список приоритетных профессий по отсрочке от службы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время беседы с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.
«С точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала Минпромторг подготовил для Минобороны соответствующий список профессий. Они сейчас в диалоге между собой должны определиться», — отметил глава государства.
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Ранее Путин заявил, что в России наметилась тенденция на повышение реальных заработных плат. Он отметил, что пока она слабая, но все-таки рост уже есть.
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Кроме того, глава государства подчеркнул, что по итогам 2022 года Россия смогла укрепить собственный экономический суверенитет, опровергнув все прогнозы западных специалистов в неминуемом финансовом кризисе. Путин напомнил, что внутренний валовый продукт России снизился всего на 1,2%, а безработица осталась на очень низком уровне.
Минобороны РФ
Владимир Путин
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