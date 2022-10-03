Минпромторг подготовил новые критерии безопасности детских игрушек | 360°

Общество 03 октября 2022, 18:50 Поделиться Telegram

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Viber Минпромторг подготовил новые критерии безопасности детских игрушек

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Минпромторг подготовил изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек». Об этом написала «Парламентская газета».

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В частности, в документе перечисляются требования к материалам, из которых изготовлены игрушки. Например, игрушки для детей младше трех лет не должны быть сделаны из меха и натуральной кожи, стекла, фарфора, резины, картона, бумаги и набивочных гранул размером три миллиметра и менее без внутреннего чехла. В производстве игрушек для детей постарше стекло использовать можно, если это необходимо.

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