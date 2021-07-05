Минпромторг поддержал обязательную вакцинацию в промышленности

Россиянам, которые работают в сфере промышленности, необходимо пройти вакцинацию от коронавируса. Это будет гарантией того, что предприятия не будут останавливаться из-за ухода сотрудников на больничный. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, почти четверть работников промышленной отрасли уже сделали прививку, а еще 16% готовы к уколу.

«От этого (от обязательной вакцинации — прим. ред.) зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем. С учетом общей ситуации динамика [вакцинации сотрудников промышленной отрасли] будет нарастать и может превысить в ближайшее время 50%. Это станет гарантией того, что предприятия не будут останавливаться по причине выхода сотрудников на больничный», — отметил Мантуров.

Собеседник агентства добавил, что с учетом числа сделавших прививку и переболевших COVID-19, от болезни сейчас защищены более 20% работников промышленных предприятий. Подтвержденные противопоказания есть всего у 2,5%.

В начале июня эпидемическая ситуация в России резко обострилась. На фоне этого руководство некоторых регионов ввело обязательную вакцинацию сотрудников сферы услуг.