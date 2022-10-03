Минпромторг поддержал инициативу по включению услуги «умный дом» в тарифы ЖКХ | 360°

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Минпромторг поддержал инициативу по включению услуги «умный дом» в тарифы ЖКХ

«Известия»: Минпромторг поддержал инициативу по включению услуги «умный дом» в тарифы ЖКХ

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Министерство промышленности и торговли России поддержало инициативу о включении услуги «умный дом» в нормативы тарифов за коммуналку. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

Это касается зданий, где подобные системы установлены девелопером на этапе строительства.

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«Реализация сквозных процессов и пользовательских сценариев для резидентов многоквартирных домов и управляющих организаций на основе современных интеллектуальных систем требует не только грамотного проектирования и инсталлирования таких систем, но и обеспечение их бесперебойной эксплуатации на периоде всего жизненного цикла дома», — говорится в сообщении.

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В новостройках выбор управляющей компании и установление тарифа решается с участием застройщика.

Ранее эксперт по ремонту Юлия Левина заявила, что система «умный дом» бесполезна, так как большинством ее функций никто не пользуется. По данным сайта «Дни.ру», 90% обладателей «умного дома» не используют систему комплексно.

ЖКХ

Минпромторг РФ

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