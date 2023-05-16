Общество 16 мая 2023, 16:24 Минпромторг поддержал инициативу по локализации автомобилей такси

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Глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести в России обязательный уровень локализации компонентов для новых автомобилей такси. Такую инициативу поддержал Минпромторг, сообщила «Парламентская газета».

Представители ведомства подчеркнули, что подобные меры повысят спрос на машины российского производства, возможности по реализации инициативы на данный момент прорабатываются на межведомственном уровне.

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Отмечается, что основная часть положений закона о такси, принятого в 2022 году, вступает в силу 1 сентября.